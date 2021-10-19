«Игра на нервах»: дипломат объяснил запуск ракеты КНДР в сторону Японии

Северная Корея проводила плановые испытания своих баллистических ракет, ничего удивительного в этом нет. Так прокомментировал информацию об упавших рядом с Японией ракетах КНДР бывший посол РФ в Республике Корея, экс-заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе в беседе с «Политикой Сегодня».

Северная Корея регулярно запускает свои ракеты и, в общем-то, кроме как в Японское море запускать их некуда. Ничего в этом шокирующего я не вижу. Обычная, рутинная игра на нервах. Абсолютно стандартная реакция Японии, Южной Кореи и всего мира. Никто не рад тому, что КНДР балуется такими вещами, — пояснил Кунадзе.

Он предположил, что соперничество Южной и Северной Кореи может закончиться тем, что Сеул обзаведётся ядерным оружием и перейдёт к прямым угрозам. В таком случае Пхеньяну понадобится сильный союзник, который уже давно выступает против ядерного вооружения Северной Кореи, например США.

Ранее в Южной Корее выразили сожаление по поводу испытания ракет Сеулом. При этом Пхеньян настаивает на диалоге и поддержании мира между соседями.