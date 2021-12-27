«Игра на грани фола»: в Совфеде высказались о стратегии Киева по Донбассу

В Киеве нагнетают ситуацию вокруг Донбасса, чтобы интегрироваться в НАТО и ЕС, «потерять» территории на юго-востоке страны и испортить отношения России и Запада, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передаёт РИА Новости. Ранее Киев обвинил в нагнетании паники Россию, когда глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о присутствии американских частных военных компаний на территории Донбасса.

Искусственное нагнетание страстей вокруг Донбасса под конец года, очевидно, имеет своё логическое объяснение, коль скоро мы в России знаем, что никаких оснований для «российской агрессии» нет, — сказал Косачев.

Он добавил, что Киев старательно «придумывает» такие основания подобно грузинскому сценарию 2008 года. По словам вице-спикера Совфеда, Украина видит в таком сценарии свои выгоды.

Шанс избавиться от мятежных регионов, обрушив при этом отношения России с Западом до уровня открытой конфронтации, и в качестве жертвы максимально интегрироваться в НАТО и ЕС, — подчеркнул Косачев.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал высказывание российского министра обороны Сергея Шойгу о присутствии американских частных военных компаний (ЧВК) на территории Донбасса «нагнетанием» и «троллингом».

По словам Шойгу, находящиеся в Донецкой области ЧВК США готовят провокацию с применением химических веществ. Он заявил, что в регион прибыли более 120 сотрудников американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ, оборудуют огневые позиции на социально значимых объектах и в жилых домах.