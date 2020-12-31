Игорь Стрелков назвал четыре очага возможных войн в 2021 году

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Экс-министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков заявил, что в некоторых регионах мира могут начаться боевые действия в 2021 году. По его словам, наибольшая угроза исходит из четырёх точек.

Первая — Приднестровье, где ситуация «висит на волоске». Его могут в любой момент «раздавить» Украина и Румыния с двух сторон, считает спикер. Во-вторых — Нагорный Карабах. Если там возобновятся столкновения, то могут пострадать российские миротворцы. Кроме того, заложником хороших отношений с Турцией остаётся военные РФ в Сирии.