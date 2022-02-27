Идёт реализация немецко-фашистского замысла: Онищенко о санкциях Запада

Страны Запада реализуют «немецко-фашистский замысел» захвата, как минимум, территорий Белоруссии и Украины, заявил NEWS.ru академик РАН Геннадий Онищенко, имея ввиду протесты в Минске 2020-го и руководство в Киеве последних 30 лет — от Кучмы до Зеленского. К этому же «замыслу» он отнёс антироссийские санкции Запада. По его словам, Украина превратилась из одной из самых образованных республик СССР в поставщика людей для «черновых работ, бесправных сиделок, уборщиков».

Вспомним что делали немецкие эсэсовцы — угоняли людей, как рабов, на подъёмные, вредные работы. Сегодня 18 млн молодых украинцев уехали из страны за её пределы, в Европу в том числе, на черновую работу, быть бесправными сиделками, уборщиками. А Украина была одной из самых образованных республик СССР. Разве не реализована программа рабов, живущих без гражданства? [Киеву] поставляются на десятки млн долларов оружие и ни грамма вакцин? Никто не сказал об этом. Потому что Украина им не нужна, они борются с Россией. Сейчас идёт стравливание славянских государств, эту программу реализовывал Гитлер, — заявил Онищенко.

Академик также напомнил о словах канцлера ФРГ Олафа Шольца, выразившего сомнения в том, что в Донбассе идёт геноцид русских. Онищенко отметил, что к подобной точке зрения Берлина «нужно отнестись с пониманием, так как его отец или дед были в рядах немецко-фашистских захватчиков».

И уж кто-то, а немцы знают, что такое геноцид. Так вот, его отцу или деду не удалось реализовать эту проблему, а господину Шольцу удаётся. И вот ещё вторая дамочка — [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен — она врач по образованию. И вот она тут разглагольствует, про то, что они поставляют оружие. Ну она, как врач, должна была прежде всего на уровне профессиональной генетики сказать хоть слово о вакцинах, лекарствах...но этого нет, — рассказал Онищенко.

Эксперт считает, что в на Западе «США, по большому счёту, тоже пешки. Главные, кто этим занимаются — Великобритания — генетические колонизаторы с более чем 300 летним опытом. Даже Канада формально подчинена Лондону». Онищенко также заявил, отвечая на вопрос о ненависти США по отношению к РФ, что «на уровне людей — всё нормально, остальное — политика».

Это политика, а почему она делается — тут все просто. 4% населения планеты владеют 40% запасов всего — начиная от углеводородов, пресной воды. Вот главная причина. Если бы мы ещё посидели полгодика, оттуда [с Украины] пошли бы к нам. И прежде всего — американцы. И мы не слышим Британию. И вот этот вот плохо расчёсанный господин, [премьер-министр Британии Борис] Джонсон, имеет наши российские корни, кстати, — подытожил Онищенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз занимает недружественную позицию по отношению к России и принимает меры враждебного характера. По его словам, поставки оружия и боеприпасов на Украину может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который не будет способствовать ни стабильности в этой стране, ни восстановлению порядка в мире.