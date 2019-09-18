https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В окружении президента РФ не стали давать публичных оценок идее уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Тот предложил создать некий чёрный список российских судей, которые принимают неправосудные решения.

В Кремле воздерживаются от каких-либо комментариев по этой теме, — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Титов планирует создать «специальную экспертную группу», которая будет оценивать судейские решения. Также он считает, что необходимо бороться за выборность судей и отбор их из числа адвокатов с богатым опытом работы, а не секретарей.

Последним судебным решением, вызвавшим широкий общественный резонанс, стал приговор актёру Павлу Устинову. Его признали виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия и суда, молодой человек участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Судья Алексей Криворучко во время дела Павла дважды отказал в ходатайстве защиты Устинова о просмотре видеозаписи. На ней виден момент до задержания обвиняемого, однако суд отказался приобщать видео. К показаниям свидетелей, которые присутствовали на месте в момент задержания и фиксировали происходящее на видео, суд отнёсся критически, заявив, что «показания свидетелей опровергаются показаниями потерпевшего, которому нет оснований не доверять».

В итоге Криворучко приговорил актёра к 3,5 года колонии. После этого приговора в Москве началась серия пикетов, а в Сети — флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие, писал News.ru.