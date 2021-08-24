И старикам, и силовикам: главное о XX съезде «Единой России»

Накануне в Москве завершилась вторая часть XX съезда «Единой России», по поводу которого наблюдатели много шутили, проводя аналогии со знаменитым съездом КПСС, на котором Никита Хрущёв разнёс сталинское наследие. Впрочем, здесь параллели прослеживаются разве что нумерологические — ни о каком пересмотре прежнего курса партии власти речи не шло. На мероприятии огласили партийную «народную программу», с которой единороссы идут на выборы, а в кульминационный момент выступил президент Владимир Путин. В преддверии сложной для единороссов думской кампании (рейтинг «ЕР» по официальным данным держится на уровне 27%, что заметно ниже прежних показателей) глава государства пообещал единовременные выплаты пенсионерам, военным и силовикам. NEWS.ru собрал основные предложения и идеи, которые звучали на этом политическом форуме.

Пищевые надбавки

На съезде президент Владимир Путин предложил единороссам установить единовременные выплаты отдельным категориям граждан, о которых он уже говорил за два дня до этого мероприятия на встрече с депутатами от «ЕР».

Как мы и договорились, в качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату пенсионерам 10 тысяч рублей, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сегодня непросто в психологическом и в материальном, в житейском плане из-за той нагрузки, которая была связана с эпидемией, — сказал он.

Глава государства предложил сделать это максимально оперативно. В день съезда «ЕР» Путин подписал соответствующий указ, по которому пенсионеры должны получить дополнительные деньги в сентябре. До этого зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский утверждал, что закон о выплатах рассмотрят в первые дни осенней сессии, а до получателей они дойдут до конца года.

duma.gov.ru

Также Владимир Путин вновь заявил о необходимости единовременных выплат в размере 15 тысяч рублей военнослужащим, добавив, что надбавки следует также распространить «и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов». Касаясь военных и силовиков, президент призвал депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию их денежного довольствия выше инфляции, как и в случае с пенсионерами, предусмотрев её «и в 2022, и в 2023 годах».

Далее глава государства пробежался по проблемам безработицы, поручив единороссам подключиться к реализации программы поддержки молодёжной занятости, подготовка которой поручена кабмину. Также он призвал разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью.

Путин отметил, что российская экономика сейчас восстанавливается, поэтому государство имеет возможность «в приоритетном порядке дополнительно поддержать», не только пенсионеров, но и многодетные семьи. Впрочем, деталей этой поддержки он не уточнил и перешёл к «масштабным проектам развития».

В числе таких проектов Путин назвал инфраструктурные кредиты, развитие программ для Дальнего Востока и Арктики, а также строительство скоростной автодороги Москва — Казань — Екатеринбург, с продлением её до Тюмени. Также он сказал, что в приоритете находится и железнодорожная магистраль «Северный широтный ход», которая позволит «стимулировать деловую активность, освоение громадных природных ресурсов Арктики, Урала, Сибири, включая Ангаро-Енисейский регион».

Не обошёл вниманием глава государства и сельские территории, поддержав «настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах России, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию». Кроме этого в своём выступлении Путин призвал «сделать всё необходимое для комплексного развития сельских территорий», в части создания «современной инфраструктуры, дорог, социальных объектов, комфортного жилья, для реализации программ газификации».

Малому и среднему бизнесу Путин обещал продлить мораторий на плановые проверки в 2022 году, призвав единороссов и чиновников «на всех уровнях власти относиться к поддержке предпринимательства как к важнейшей общегосударственной задаче».

Касаясь проблемы «аварийщиков», Путин призвал не только поддержать те субъекты, которые активно переселяют людей из непригодных для жизни домов, но и запустить новую программу расселения из аварийного жилья, признанное таковым «на 1 января 2021 года» — это более 11 млн квадратных метров.

duma.gov.ru

В качестве первоочередного шага предлагаю выделить на эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета. Это совершенно конкретный вопрос, обращённый именно к вам, уважаемые коллеги, потому что именно вы должны будете принять соответствующее решение. Прошу «Единую Россию» поддержать это предложение в бюджете 2022 года и на плановый период 2023–2024-го, — предложил президент.

Он также призвал кабмин снять «ненужные» бюрократические ограничения, касающиеся проектов строительства новых кварталов, социальной инфраструктуры, благоустройства и развития общественного транспорта. Всё это, по словам Путина, следует «делать вместе с гражданами, откликаясь на их запросы, использовать такой механизм гражданского участия, как „народный бюджет“, когда люди сами определяют, что нужно сделать: отремонтировать, построить — в их городе».

Глава государства сделал уже не первый реверанс и в сторону противников принудительной вакцинации. Хоть он и заявил, что «главное оружие против распространения вируса — это вакцинация», но вдогонку к аналогичным словам на прямой линии подтвердил, что «никого принуждать здесь, конечно, не нужно, тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу». Далее он признал, что пандемия COVID-19 нанесла удар по отечественной системе здравоохранения. Он, в частности, потребовал от единороссов «содействовать выполнению» программы по развитию системы медицинской реабилитации, на реализацию которой направлено 100 млрд рублей.

Также Владимир Путин коротко сказал про предстоящее обновление авиапарка, в том числе малой, санитарной авиации, на что будет потрачено 340 млрд рублей. В этой связи он вспомнил про природные пожары, которые привели к экологическим и инфраструктурным катастрофам в целом ряде российских субъектов.

Одно из важных направлений здесь — создание эффективной авиационной группировки в том числе и для решения другой важнейшей программы сегодняшнего дня — для пожаротушения. <...> Нам нужно извлечь уроки, кардинально усилить систему лесоохраны, — сказал Путин.

Он призвал определить полномочия уровней власти в этой сфере и «предусмотреть нормативное оформление механизмов своевременной помощи регионам со стороны МЧС, других ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации». Путин пообещал дополнительно выделить регионам 24 млрд рублей, чтобы нарастить их возможности в защите лесов и борьбе с пожарами.

Следом Путин предложил «закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству». Об этом он заявил в связи с жалобами на банки, которые снимают средства соцподдержки государства в счёт погашения долгов, например, после раздачи 10 тысяч на школьников. Он в частности призвал остановить такую практику «задним числом», чтобы клиентам вернули списания.

Кроме этого Путин попросил все фракции будущего парламента расширить «линейку» материнского капитала, «чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку всё время: от рождения ребёнка и до окончания им школы».

По традиции Владимир Путин не обошёл внимания темы борьбы с террором и безопасности, напомнив о «тревожной ситуации» в Афганистане и том, что в РФ «подобные угрозы уже миновали», но террористы в Центральной Азии «используют хаос, который оставили в этой стране после себя наши западные коллеги, и попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах». А это, по словам главы государства, — прямая угроза уже и России, «как и возможный рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции».

duma.gov.ru

В этой ситуации мы все: общество, граждане — должны быть ещё более сплочёнными. Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан, — сказал Путин, добавив, что «Единая Россия» играет консолидирующую, объединяющую роль.

Делегаты съезда единогласно приняли «народную программу» партии, с которой единороссы пойдут на выборы. Как заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в неё поступили предложения от 2 млн человек. Документ состоит из двух разделов. Первый («Благополучие человека») состоит из привычных, в общем-то, обещаний улучшить жизнь и развить институты гражданского общества. Второй («Сильная Россия»), как утверждается на сайте «ЕР», «направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, решение проблем неравенства регионов, развитие перспективных отраслей и сельских территорий».

По словам главврача московской больницы № 40 Дениса Проценко, одна из ключевых тем в программе — это модернизация системы здравоохранения и перезагрузка отечественной медицины. В свою очередь детский омбудсмен Анна Кузнецова утверждает, что партия власти «возьмёт на себя ведущую роль по поддержке семей», в том числе многодетных.