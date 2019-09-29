Вот уж действительно — за что боролись. Те же самые, еще год назад никому не известные либертарианцы в августе требовали для проведения митинга по своей заявке исключительно Лубянскую площадь. Причем требовали с тем же остервенением, с каким Навальный неизменно рвется на Тверскую. А тут вдруг безропотно приняли проспект Сахарова. И самое примечательное, что своим кличем «Отпускай» фактически вступились за тех, кого спровоцировали на столкновение с полицией в том мятежном августе. Вот такой уличный оппозиционный круговорот. От проспекта Сахарова до Лубянки и обратно.

Так что же повлияло на такое «географическое» смирение? Долгое отсутствие вождей уличных несанкционированных акций, отправившихся поправлять здоровье на зарубежные курорты? Одно слово — бархатный сезон. И только накануне митинга вернувшихся. Неожиданное решение судов «кровавого режима», выпустивших одного за другим Павла Устинова с Алексеем Миняйло, прекративших сразу несколько дел и снявших, как категорию, обвинения в уличных беспорядках? Или все-таки осознание того факта, что общественный протест, вызволивший из узилища того же Павла Устинова, эффективен, но не имеет ничего общего с уличным разгулом? И если в реальности действуют приемы типа разрекламированного «умного голосования» от Навального, то зачем вообще идти под полицейские дубинки.

Во всяком случае, митинг был санкционирован, созван и проведен на фоне ожесточенных споров в среде внесистемной оппозиции на тему: кто же все-таки слил протест. Он был не столь представительным, как в прежние сахаровские стояния. И дело не в неустойчивой столичной погоде, а в отсутствии реального мотива для очередного нагнетания страстей. Выборы в Мосгордуму с ее разнообразными коллизиями прошли. И более того, оппозиция получила там трибуну, которой с течением времени (нельзя исключить и такое) научится грамотно пользоваться. И, как мы уже отметили, задержанных и даже приговоренных по так называемому «московскому делу» начинают отпускать, а их дела пересматривать.

Для аналитиков стало очевидно, что во властных верхах не собираются повторять 2012 год, закручивая гайки до излома. Более того, создается впечатление, что эксцессы прошедшего августа — это во многом низовая инициатива. Попытка части московского истеблишмента и руководства силовиков поднять свой статус. И, как мы видим, эти «перегибы на местах» исправляются как раз сверху. На уровне главы кремлевской администрации Антона Вайно. И лишним доказательством такого поворота стали обращения в поддержку того же Устинова ведущих говорящих телеголов.

Словом, митинг, конечно, явление вполне естественное. Особенно, если он используется не для инспирирования еще большего непонимания между властями и частью общества, а просто для консолидации определенных политических сил, смотра и демонстрации их мобилизационных возможностей. Вчера по такому нормальному сценарию все и развивалось. Ну, а власть продемонстрировала, что уличным шантажом ее не напугать. Но и на разрыв с нашим многоплановым обществом идти, не изыскивая компромиссов, не собирается.