И. о. президента Киргизии Жапаров позвонил Путину

https://static.news.ru/photo/51347f20-2500-11eb-921c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин обсудил с исполняющим обязанности президента Киргизии, премьер-министром Садыром Жапаровым состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также совместные действия по борьбе с коронавирусом. Телефонный разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.

Обстоятельно обсуждены состояние и перспективы российско-киргизских отношений. Садыр Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учётом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер также выразил надежду на стабилизацию обстановки в Киргизии.

Как писал NEWS.ru, полномочия президента Киргизии после ухода премьер-министра Садыра Жапарова с поста и. о. главы государства перейдут к спикеру парламента. Об этом заявил сам исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров в ходе пресс-конференции. По его словам, это необходимо для того, чтобы он мог участвовать в президентских выборах,

4 ноября стало известно, что исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров планирует сложить с себя полномочия и начать избирательную кампанию на досрочных выборах главы государства до 14 ноября.