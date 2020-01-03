Речь идёт о поднятой президентом России Владимиром Путиным на встрече с руководством обеих палат парламента теме включения муниципального «этажа» в общую систему власти. Фактически может нарисоваться новая вертикаль власти – федералы-регионалы-муниципалы — которая может найти своё воплощение либо при точечной модификации Конституции РФ, что вернее, либо в поправках к ряду федеральных законов.

До недавнего времени муниципальный уровень вообще как-то недооценивался. Как представляется, толчок к пересмотру его значения дал, в том числе, и относительный успех оппозиции сначала на муниципальных выборах в Москве, а этой осенью и в Санкт-Петербурге. Правда, всегда считалось, что муниципалы, лишённые серьёзных финансовых ресурсов и ограниченные в своей компетенции, играют роль, скорее, ничего не решающей декорации. Тем более, что в последнее время наметилась тенденция на отказ от прямых выборов мэров городов. А там, где выборы ещё сохранялись, были введены позиции приглашённых сити-менеджеров, которые замыкали на себя всю городскую экономику.

Но ветер явно переменился. И новый взгляд неплохо вписывается в том числе и в перспективы точечных изменений в Основном законе. Явно наметился возврат к прямым выборам мэров городов и весей. Хотя расширение компетенции муниципального пояса может быть зафиксировано и в федеральных законах. Во всяком случае, явно готовится более гибкая система управления нашей огромной и непростой страной. Причём на муниципальный уровень управления будут спущены приличные бюджеты, а компетенция значительно расширена. При этом уровень ответственности значительно возрастёт. А главное - должны быть чётко прописаны обязанности, которые либо сохранятся за региональными властями, либо будут корреспондированы муниципалам. Грядёт новое разделение властей.

Однако если, как заметил известный в прошлом политик Виктор Алкснис, который некоторое время управлял подмосковным Тучково, он мог тогда игнорировать некоторые распоряжения областных властей, то в новом политико-правовом контексте роли будут чётко расписаны.

Конечно, хотелось бы получить от главы государства более развёрнутую характеристику предполагаемой реформы. И, будем надеяться, в послании этот момент будет подробно освещён. Однако есть основания полагать, что новые изменения в структуре исполнительной власти не только сделают всю систему гибче, менее заорганизованной, но и откроют путь к реальной деятельности новым лицам, которых стране катастрофически не хватает. Приблизят реальную власть к людям. И так часто ныне поминаемая пропасть между властью и населением сократится. К тому же такая власть должна стать более подконтрольной общественности.

Но одновременно новый нижний властный этаж может стать и полем выяснения политических отношений и противоречий. Именно там должны, прежде всего, кипеть политические страсти. Именно к этому уровню население должно будет предъявлять свои основные претензии. То есть активизация этого уровня власти приведёт к созданию и дополнительного громоотвода, который будет, что называется, в шаговой доступности. А, значит, в целом система власти станет более устойчивой.

Вопрос только, как скоро такие реформы могут быть осуществлены? Но, видимо, ответ не заставит себя долго ждать.