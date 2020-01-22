https://static.news.ru/photo/a99cda4a-3d39-11ea-8d12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yekaterina Shtukina via imago-images.de/Global Look Press

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин обратился к своим подписчикам в Twitter.

Политик пообещал, что несмотря на высокую нагрузку в первые дни работы, он будет стараться отвечать на сообщения в социальных сетях.

Всем привет! В связи с изменением задач в ближайшие дни моя загрузка значительно возрастет, поэтому не смогу регулярно отвечать на ваши вопросы. В дальнейшем, конечно, снова буду с вами на связи, — цитирует ТАСС Хуснуллина.

Как ранее писал NEWS.ru, Марат Хуснуллин стал вице-премьером федерального правительства 21 января 2020 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.