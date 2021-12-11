Вопрос вины решён «наверху»: Хованский рассказал об угрозах следователя

Обвиняемый по статье по ч. 2 ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» (штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет) петербургский блогер Юрий Хованский в письме своему подписчику заявил, что следователь угрожает ему и его девушке. Письмо блогера опубликовано в Telegram-канале Марии Нелюбовой. Блогер отметил, что он законопослушный гражданин и за 10 лет заплатил такое количество налогов, что хватило бы на строительство нескольких школ, однако в ответ получил лишь обвинения по уголовному делу. Его девушка Мария Нелюбова также отметила, что направила в прокуратуру жалобу на возможные в ее адрес угрозы.

Следователь говорит, что вопрос моей виновности уже решен «наверху». Видано ли дело, чтобы следак заранее знал, какой приговор вынесет суд? Открыто говорил, что вопросы виновности/невиновности решаются не в зале суда, а в кабинетах чиновников, — написал Хованский.

Он добавил, что следователь «был абсолютно уверен в своей безнаказанности». То что происходит с ним, добавил Хованский, — «это новый 37-й (1937 год — наиболее интенсивный период Большого террора. — NEWS.ru)».

Ранее следствие назначило блогеру психиатрическую экспертизу на вменяемость. По словам его адвоката Александра Передрука, экспертиза является стандартной практикой, однако явной необходимости в ней нет.

Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был опубликован в Интернете. Хованскому предъявили обвинения не только в призывах к терроризму, но и в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.