Хорватия заявила о высылке российских дипломатов

Хорватия намерена выслать часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и ЕС. Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел страны Гордон Грлич-Радман на заседании глав МИД стран — членов НАТО в Брюсселе, слова министра приводит хорватский портал Telegram.

Чиновник заявил , что поступающая из СМИ информация о том, что происходит сейчас на Украине, напоминает ему трагические события, которые произошли более 30 лет назад в Вуковаре.

Мы сделаем это из солидарности и в ответ на происходящее, на эти ужасные сцены из Бучи и других украинских регионов, — сказал глава хорватского МИД.

Сообщения о якобы обнаруженных массовых захоронениях мирных жителей в Буче стали поводом для высылки российских дипломатов из ряда стран. В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что западные страны в последние десятилетия используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что европейские посольства не прекратят работу в Москве. Она назвала дипломатию неизменным средством межгосударственного общения, значение которого в текущих условиях становится всё выше.