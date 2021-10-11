«Хороший урок для европейцев»: в Совфеде прокомментировали просьбу Борреля

Евросоюз признал свою ошибку, доверившись США в вопросах энергетической политики. Так член Совфеда РФ Владимир Джабаров прокомментировал просьбу верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о большем количестве газа, чем было оговорено в контракте с «Газпромом». Об этом пишет Lenta.ru.

Произошедшее — хороший урок для европейцев. Жаль только, что на своих ошибках они редко учатся и регулярно их повторяют. Может, в этот раз газовый кризис охладит их пыл, и они поймут, что желание России как можно скорее сертифицировать «Северный поток-2» обусловлено не стремлением главенствовать на рынке, а только попыткой как можно скорее начать эксплуатировать выгодный для всех сторон проект, — высказался Джабаров.

Он также заявил, что частично в топливном кризисе Евросоюза виноваты Соединённые Штаты, подстрекающие страны Европы отказаться от российского газа в пользу американского. Джабаров пояснил, что не считает высказывание Борреля капитуляцией, скорее признанием своих ошибок, напомнив, что Москва тоже сделала «жест доброй воли» со своей стороны и согласилась на условия Брюсселя.

Высказывание Борреля — это не капитуляция, а нормальное признание того, что Россия — единственная страна, способная помочь ЕС пережить зиму. Даже наш президент сделал жест доброй воли и сказал, что мы согласны поднять поставки топлива в Западную Европу. Мы согласились помочь и Украине — все-таки, не чужой район, — добавил политик.

Ранее Жозеп Боррель признался, что потребность Европы в российском газе в скором времени может увеличиться, при этом добавив: проблема газоснабжения «имеет геополитическое измерение».