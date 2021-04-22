Холодная война: Медведев оценил отношения России с США

https://static.news.ru/photo/2d75c5c2-a3cb-11eb-81d1-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Вашингтона за последние годы, по сути, вернулись в эпоху холодной войны. При этом санкции и конфликтное противоборство ведут к «перманентной нестабильности» в мире, написал он в статье для РИА Новости.

За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути, вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — всё это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности, — отмечается в статье.

Медведев считает, что по уровню угроз Россия, как и прежде СССР, находится в состоянии догоняющей США. В качестве примера он привёл Карибский кризис 1962 года, который выявил два важных момента.

Долгосрочный ответ — это не только появление ракет у берегов Соединённых Штатов. Прежде всего это был показ и, что ещё важнее, осознание западными странами инфраструктурных возможностей нашего государства по развёртыванию в короткие сроки военных баз в любой точке мира, — написал Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, ситуацию тогда спасли два лидера. Диалог между ними был равноправным, вёлся не через язык угроз и ультиматумов, они приняли мудрость компромисса, были готовы идти на уступки, подчеркнул Медведев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала на брифинге журналистам, собирается ли Байден звонить Путину по поводу границ Украины. Пока американский лидер делать этого не собирается, но при этом Вашингтон рассчитывает на диалог с Москвой на высоком уровне. По словам Псаки, Байден и Путин уже провели беседу, в ходе которой президент США выразил свою обеспокоенность.