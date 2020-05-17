Историк рассказал, в каком случае Россию ждёт второй круг распада

https://static.news.ru/photo/c80e7856-983a-11ea-b6e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение объединиться, к которому пришли Архангельская область и Ненецкий автономный округ, ещё раз показало, что в стране давно назрел вопрос о глобальной административной реформе. Историк и философ Егор Холмогоров объяснил, зачем необходимо заняться вопросом внутренних границ и почему это может привести страну на второй круг распада.

По словам эксперта, административное устройство России очень неустойчивое, и в нём постоянно то появляются, то исчезают разные автономии из-за двух принципиально разных статусов регионов. Холмогоров пояснил, что, с одной стороны, это область и край, а с другой — национальная республика.

При этом процент жителей титульной национальности является иногда просто мизерным, но при этом — на особом положении. При этом сам регион считается специально существующим для поддержки культуры и идентичности этноса. И несмотря на то что русские там являются большинством среди живущих национальностей, «русские там получаются народом второго сорта», пояснил историк.

И в общей структуре РФ у национальных республик особый статус и первенство. Даже в наших учебниках по обществознанию написано, что они являются государствами в составе РФ. Но не может быть государства в государстве. О том, что такая конструкция очень непрочная, говорилось множество лет. Но это всё наследие ещё ленинской национально политики. То есть создание «союзных республик», из-за которых наша страна уже благополучно развалилась один раз. И создание автономий. Большевики тогда использовали национализм малых народов для своей поддержки, пообещав им государства в государстве, — рассказал Холмогоров KP.RU.

По его словам, такая ситуация грозит не только распадом страны при первом же масштабном политическом кризисе. Он отметил, что если посмотреть на карту России, то можно заметить, что все ресурсодобывающие регионы находятся на территориях автономий малых народов.

Мы не знаем, какие смуты ждут нашу страну впереди, какие вызовы и переломы. Примеры есть. Восток Аравийского полуострова, по барханам скачут на верблюдах какие-то племена, под барханами залежи нефти. И никто не заметил, как эти племена превратились в Эмираты, с небоскрёбами, и стали спонсировать ваххабизм по всему миру, устраивать нефтяные войны и так далее, — считает эксперт.

Холмогоров привёл пример из новейшей истории, когда Арабские Эмираты объявили о своей независимости в 1971 году. Философ назвал это «волнительным примером для всех малых народов, на территориях которых добываются нефть и газ».

Как писал NEWS.ru, ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов опроверг информацию об объединении Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.