https://static.news.ru/photo/c120d08a-645e-11ea-bb91-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ходорковский Фото: Михаил Ходорковский/facebook.com

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прокомментировал слова президента Владимира Путина, который назвал его жуликом. Он заявил, что уступает главе государства пальму первенства в этом вопросе.

Ходорковский назвал жульничеством идею об обнулении сроков Путина, которая позволит главе государства занять свой пост в пятый раз.

Услышал, что Путин назвал меня жуликом. Редкий случай, когда заведомо уступаю Владимиру Владимировичу пальму первенства. Такое жульничество, как он с Конституцией и своими сроками, перещеголять невозможно, — написал он в Facebook.

Экс-бизнесмен вспомнил об официальном сайте Кремля «Вопросы про президента». Там говорится, что главу государства выбирают, чтобы он никому не позволял нарушать правила Конституции, особенно себе. В качестве примера авторы приводят правило о двух сроках подряд.

Даже если все граждане в полном восторге от своего президента, выбирать его три раза подряд нельзя. Это будет незаконно, — написано в ответе.

Как писал NEWS.ru, Путин назвал жуликом Ходорковского, окружение которого было замешано в заказных убийствах. По мнению политика, хоть личное участие Ходорковского в убийствах не было доказано, он сомневается, что совершившие их сотрудники службы безопасности его компании действовали «по собственной прихоти».

Отказаться от учёта предыдущих сроков Путина (сейчас идёт его четвёртый по счёту срок) предложила депутат Государственной думы Валентина Терешкова. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий. Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина.