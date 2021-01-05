Ходорковский считает Трампа идеологическим поклонником Путина

https://static.news.ru/photo/42d6407e-511c-11eb-ac81-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ходорковский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

57-летний общественный деятель, бывший руководитель нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, говоря о протестах в США, назвал американского президента Дональда Трампа идеологическим поклонником российского лидера Владимира Путина.

Трамп — идеологический поклонник Путина. Он попытался пойти тем же самым путём, но американская демократическая система за четыре года ему сделать этого не дала, — заявил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Бывший глава компании ЮКОС уверен, что произошедшие беспорядки в США стали результатом популизма нынешнего главы Белого дома.

То, что происходит в Америке, — это знак, до чего доводит популизм, — отметил бизнесмен.

Ходорковский подчеркнул, что про Трампа это было понятно и раньше, но с каждым шагом «он раздвигает границы того, что мы считаем нормальным».

6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участие сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Протестующие сумели не только прорваться к зданию Капитолия, но и попасть внутрь. В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы.

Позже Джо Байдена всё же объявили новым президентом США, у Трампа и его сторонников не осталось каких-либо законных способов оспорить это решение. Действующий глава Белого дома выразил готовность передать власть Байдену во время инаугурации, которая пройдет 20 января, писал NEWS.ru.