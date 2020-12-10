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Ходорковский опроверг «косвенное признание вины» в письме о помиловании

18:10, 10 декабря 2020
Архивное фото Архивное фото Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Бизнесмен и бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский ответил на слова президента России Владимира Путина о «косвенном признании вины» в письме о помиловании.

Ни прямого, ни косвенного признания вины не было. Владимир Путин или не помнит, что я отказался от помилования с признанием вины, или умышленно вводит в заблуждение, — написал Ходорковский на своей странице в Twitter.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека заявил, что Михаил Ходорковский «косвенно признал свою вину» в письме о помиловании.

Совладельцы нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были признаны виновными в 2005 году сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых мошенничество, уклонение от уплаты налогов и хищение денежных средств у государства. Они были приговорены к девяти годам колонии каждый, позднее срок был снижен до восьми лет.

Михаил Ходорковский был помилован в декабре 2013 года после подачи прошения, которое было мотивировано плохим здоровьем матери бывшего руководителя ЮКОСа.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие обнародованные сведения по поводу процедуры помилования бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского являются неточными. Он подчеркнул, что когда-нибудь эта информация будет обнародована.

 
 
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