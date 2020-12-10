Ходорковский опроверг «косвенное признание вины» в письме о помиловании

https://static.news.ru/photo/816d960a-3afd-11eb-8af6-fa163e074e61_660.jpgАрхивное фотоФото: Viktor Chernov/Global Look Press
Бизнесмен и бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский ответил на слова президента России Владимира Путина о «косвенном признании вины» в письме о помиловании.
Ни прямого, ни косвенного признания вины не было. Владимир Путин или не помнит, что я отказался от помилования с признанием вины, или умышленно вводит в заблуждение, — написал Ходорковский на своей странице в Twitter.
Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека заявил, что Михаил Ходорковский «косвенно признал свою вину» в письме о помиловании.
Совладельцы нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были признаны виновными в 2005 году сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых мошенничество, уклонение от уплаты налогов и хищение денежных средств у государства. Они были приговорены к девяти годам колонии каждый, позднее срок был снижен до восьми лет.
Михаил Ходорковский был помилован в декабре 2013 года после подачи прошения, которое было мотивировано плохим здоровьем матери бывшего руководителя ЮКОСа.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие обнародованные сведения по поводу процедуры помилования бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского являются неточными. Он подчеркнул, что когда-нибудь эта информация будет обнародована.