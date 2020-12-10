Ходорковский опроверг «косвенное признание вины» в письме о помиловании

https://static.news.ru/photo/816d960a-3afd-11eb-8af6-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Бизнесмен и бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский ответил на слова президента России Владимира Путина о «косвенном признании вины» в письме о помиловании.

Ни прямого, ни косвенного признания вины не было. Владимир Путин или не помнит, что я отказался от помилования с признанием вины, или умышленно вводит в заблуждение, — написал Ходорковский на своей странице в Twitter.

ÐÐ¸ Ð¿ÑÑÐ¼Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð¸ ÐºÐ¾ÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿ÑÐ¸Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²Ð¸Ð½Ñ Ð½Ðµ Ð±ÑÐ»Ð¾. ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÑÑÐ¸Ð½ Ð¸Ð»Ð¸ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ð¸Ñ, ÑÑÐ¾ Ñ Ð¾ÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð»ÑÑ Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ Ð²Ð¸Ð½Ñ Ð¸Ð»Ð¸ ÑÐ¼ÑÑÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² Ð·Ð°Ð±Ð»ÑÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ.

ÐÑ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸ÐºÐ¸, Ð½Ð¾ Ñ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑÐµÐ½ Ð·Ð° Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð¿ÑÐ¾ÑÐ°ÑÑÑÑ Ñ Ð¼Ð°Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð½Ðµ Ð² Ð¿ÑÐµÑÐµÐ½Ð·Ð¸Ð¸ ÐµÑÐ»Ð¸ ÑÑÐ¾ Ð²Ð¾Ð·ÑÐ°ÑÑÐ½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð±ÑÐ²ÑÐ¸Ð²Ð¾ÑÑÑ — Ð¥Ð¾Ð´Ð¾ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐºÐ¸Ð¹ ÐÐ¸Ñ Ð°Ð¸Ð» (@mich261213) December 10, 2020

Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека заявил, что Михаил Ходорковский «косвенно признал свою вину» в письме о помиловании.

Совладельцы нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были признаны виновными в 2005 году сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых мошенничество, уклонение от уплаты налогов и хищение денежных средств у государства. Они были приговорены к девяти годам колонии каждый, позднее срок был снижен до восьми лет.

Михаил Ходорковский был помилован в декабре 2013 года после подачи прошения, которое было мотивировано плохим здоровьем матери бывшего руководителя ЮКОСа.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие обнародованные сведения по поводу процедуры помилования бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского являются неточными. Он подчеркнул, что когда-нибудь эта информация будет обнародована.