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Дипмиссия США в России направило в российский МИД запрос на срочный консульский доступ к американскому гражданину Полу Уилану.

Об этом сообщило само посольство в своём Twitter. По его данным, это связано с сообщениями об ухудшении состояния его здоровья. Мы запросили в МИД РФ срочный консульский доступ к Полу...