Басманный суд 30 августа рассмотрит вопрос о заочном аресте бывшего депутата Госдумы, главы волгоградского отделения "Справедливой России" Олега Михеева. Он обвиняется в мошенничестве. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.
Михееву заочно предъявили обвинение по ч.4 статьи 159 УК (мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере). Он объявлен в розыск.
Обвиняемый был депутатом Госдумы пятого (2007-2011 годы) и шестого (2011-2016 годы) созывов.
Ранее News.ru писал о том, что «Справедливая Россия» просит снять Шипулина с выборов в Госдуму.