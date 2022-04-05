Ходатайство о группе по вопросу вхождения в РФ подано в ЦИК Южной Осетии

Ходатайство о регистрации инициативной группы по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России поступило в ЦИК Южной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря комиссии Кристину Авлохову.

К нам поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума о вхождении в состав РФ, — сказала агентству Авлохова.

В состав инициативной группы входят 10 человек, в числе которых президент республики Анатолий Бибилов, бывший президент Леонид Тибилов, спикер парламента Алан Тадтаев, а также другие политические и общественные деятели республики.

Инициативная группа должна будет в течение месяца собрать две тысячи подписей. В состав России республика, по словам Бибилова, может войти как субъект, а уже в составе РФ провести референдум об объединении Южной Осетии и Северной.

О том, что республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, Анатолий Бибилов заявил 30 марта. Референдум о вопросе присоединения состоится в Южной Осетии в ближайшее время.

Ранее президент республики Анатолий Бибилов заявил, что решение о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России поддержали ведущие российские политики. Инициативу поддержали депутаты Госдумы, сенаторы и другие деятели.