«Хочется ответить на их языке»: в Крыму оценили условия США по санкциям

https://static.news.ru/photo/9c08bb48-6dc5-11eb-b464-96000091f725_660.jpg Ялта Фото: Сергей Коршунов/Туристический портал республики Крым/travelcrimea.com

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец прокомментировал слова политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера, который заявил, что американские власти никогда не признают Крым российским и не отменят санкции, пока РФ не изменит свою политику в отношении Украины.

Хочется ответить США на их языке. Может, они так быстрее поймут. Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу, — подчеркнул Чегринец.

По его словам, уже давно необходимо ввести более сильные контрсанкции в отношении Соединённых Штатов и «не спускать оскорбления» в адрес полуострова и России, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство РФ расширило список компаний с Украины, против которых действуют экономические санкции. В перечень попали девять новых организаций. Теперь он содержит 84 предприятия. Большинство из них (78) находятся на Украине, однако в списке есть и европейские компании — из Великобритании, Швейцарии и Панамы.