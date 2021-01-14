«Хочет ещё славы»: в Европе оценили призыв Навального к санкциям против РФ

https://static.news.ru/photo/8a172fa2-572f-11eb-8bc7-fa163e074e61_660.jpg Любомира Ганчева Фото: lyubomira.gancheva/facebook.com

Призывы оппозиционера и блогера Алексея Навального к Европе ввести новые санкции против России являются лишь попыткой получить новую порцию славы. Такое мнение выразила вице-председатель партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева.

Она отметила, что в мировых СМИ слабо освещалась новость о возвращении Навального в Россию на фоне более громких инфоповодов — прежде всего кризиса в США. Ганчева заметила, что в самом сердце Америки разыгрывается пародия на демократию, а тем временем Навальный возвращается на родину, где его едва ли ждёт тёплый приём. Политик напомнила, что в России против него заведены уголовные дела.

Его публичные обвинения в преднамеренном отравлении и практически предательство родины с призывами к санкциям против РФ для меня видятся попыткой получить новую славу, разжечь ненужное напряжение и собрать толпы людей в разгар пандемии без реальной необходимости. Надеюсь и верю, что демократия в РФ не поддастся провокациям — но и такого поведения она не потерпит, — написала Ганчева в Facebook.

Навальный призывал Европу к новым санкциям против России во время выступления в Европарламенте по видеосвязи в ноябре прошлого года. Он заявил о необходимости применения персональных экономических ограничений против российских олигархов.

Как ранее писал NEWS.ru, оппозиционер Алексей Навальный заявил, что вернётся в Россию 17 января 2021 года. Об этом он рассказал в социальной сети. По его словам, он никуда не уезжал, так как оказался в Германии «в реанимационной коробке».