Своим первым выступлением перед новым составом Мосгордумы Сергей Собянин подвёл итоги очень непростого лично для него политического года. Действительно, только ленивый не утверждал, что августовские уличные волнения — это хорошо срежиссированный удар по мэру, который не сможет «отмыться» от создавшейся ситуации. А ведь якобы его никто не сбрасывает со счетов в том, что касается перестановок в период транзита власти в 2024 году. Но есть ли, дескать, теперь перспективы у политика, на котором лежит ответственность за подавление демократических выступлений? Сможет ли он быть принятым, к примеру, на Западе?

Плюс ещё премьер и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев подверг Собянина и его команду косвенной, но весьма жесткой критике, осудив за попытки маскировать на выборах свою принадлежность к правящей партии. А ведь и Собянин шёл на выборы в качестве независимого кандидата, и столичные единороссы также предпочли выглядеть политически нейтральными. Да и сами результаты волеизъявления, позволившие оппозиционным партиям собрать немало голосов и получить 20 мосгордумовских мандатов из 45, кое-кто счёл проявлением слабости градоначальника, который-де, далеко не всё контролирует в Москве, ключевом городе для любой власти. В пример ему ставили Юрия Лужкова, при котором кандидат, типа Нюты Федермессер, вряд ли рискнул бы сняться по ходу самой избирательной кампании.

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Да и перспективы взаимодействия столичного правительства и новой МГД порождали немало вопросов и сомнений, даже при сохранении относительного большинства за ставленниками мэрии. Между тем, уже первые серьёзные голосования, в частности по важнейшему вопросу городского бюджета, показали, что оппозиция отнюдь не монолит. И более того, даже сами оппозиционные фракции раскололись. А когда руководство фракции КПРФ осудило поведение своего популярного депутата Елены Шуваловой за приглашение в здание городского парламента внесистемщиков — теперь Шувалова даже грозит стать на партийный учёт в другой области, — то стало ясно, что точки соприкосновения власть и новые депутаты найдут.

Выступая перед депутатами, Сергей Семёнович держался уверенно, от вопросов не уходил. Тем более, что по три вопроса от каждой фракции были согласованы заранее. Он выразил удовлетворение тем фактом, что нынешняя Мосгордума представляет более широкий спектр политических сил и отражает сложившееся разнообразие. Спокойно, без надрыва и излишней воинственности, говорил об августовских событиях, напомнив, что в городе проходят сотни санкционированных митингов, и что только провокаторы могли после разрешенного по всем правилам мероприятия подбить собравшихся отправиться перекрывать в центре дороги, создавая хаос, и даже пытаться штурмовать здание мэрии. Мол, ни в одной стране такие действия не потерпели бы. Несколько удивился, что некоторых депутатов волнует судьба Шиеса в Архангельской области, куда Москва собирается свозить свои отходы. И предложил спросившего назвать его собственный двор, откуда отходы некоторое время не будут вывозиться. Видимо, такой красноречивый пример из практики своё действие возымел.

В целом, новый виток взаимодействия законодательной и исполнительной властей показал, что общий язык найти всё-таки можно, особенно если очень постараться. Даже коммунисты попросили о более плотных контактах депутатов с чиновниками правительства города для выяснения спорных вопросов, дабы снижать напряжение и избегать ненужных митингов и протестов. Действительно, диалог всегда предпочтительнее.