https://static.news.ru/photo/18280772-3cff-11ea-90a2-fa163e074e61_660.jpg Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Александр Хинштейн возглавит комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи после отставки Леонида Левина.

Комитет возглавит депутат Александр Хинштейн, — передаёт слова источника «Интерфакс».

15 января 2020 года после обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку. К вечеру того же дня президент предложил новую кандидатуру на пост премьер-министра — главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Как ранее писал NEWS.ru, на пленарном заседании Совета Федерации прошло голосование, в результате которого Игорь Краснов был официально назначен на пост генерального прокурора России.