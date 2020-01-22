Депутат Александр Хинштейн возглавит комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи после отставки Леонида Левина.
Комитет возглавит депутат Александр Хинштейн, — передаёт слова источника «Интерфакс».
15 января 2020 года после обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку. К вечеру того же дня президент предложил новую кандидатуру на пост премьер-министра — главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.
Как ранее писал NEWS.ru, на пленарном заседании Совета Федерации прошло голосование, в результате которого Игорь Краснов был официально назначен на пост генерального прокурора России.
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