https://static.news.ru/photo/b9959214-3d22-11ea-ab53-fa163e074e61_660.jpg Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что его работа в парламенте не противоречит работе в «Единой России», где он занимает пост заместителя секретаря Генерального совета партии.

Я не вижу противоречий, потому что задачи на посту главы комитета и в партии, по сути, смежные, — цитирует «Интерфакс» Хинштейна.

Он пояснил, что в партии отвечает за взаимодействие с гражданским обществом, в том числе и посредством СМИ. А свою главную задачу на новом посту главы думского комитета Хинштейн видит в «прозрачной, открытой и гласной» работе.

Как писал NEWS.ru, Александр Хинштейн 22 января возглавил комитет Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи. Ранее этот пост занимал Леонид Левин. Решение по назначению Хинштейна было принято на заседании Госдумы. Прежде он занимал пост зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции.