https://static.news.ru/photo/e906249c-5c93-11ea-b8db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн заявил, что ему ничего неизвестно о возможной коалиции с другими партиями в новом составе Госдумы, а публикации о предвыборных конфигурациях партии он считает лишь повышенным интересом к её деятельности.

Участившиеся сообщения о различных предвыборных конфигурациях «Единой России» мы рассматриваем как повышение интереса к партии и оценку её ключевой роли в политических процессах в стране, — заявил РИА Новости Хинштейн.

Он также выразил согласие с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым, который заявил об отсутствии подготовки к тому, чтобы Путин возглавил список ЕР на выборах в Госдуму. Также Хинштейн считает, что «пока обсуждать что-либо преждевременно».

Как писал NEWS.ru, по данным газеты «Коммерсант», Владимир Путин впервые после 2007 года может возглавить партийные списки «Единой России» на будущих думских выборах. С его помощью партия, чей рейтинг в середине февраля, по данным ВЦИОМа, составляет 32,7%, рассчитывает получить в 2021 году конституционное большинство в Госдуме. Издание отмечает, что для «Единой России» реально получить больше мандатов за счёт партий, которые не преодолеют барьер в 5%. Надежды провластной партии также связаны с одномандатными округами.