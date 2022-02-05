Хинштейн рассказал, что мешает мигрантам встроиться в российское общество

Мигранты, приезжающие в Россию, зачастую не имеют хорошего образования и сильно отличаются по менталитету от коренных жителей России, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. В публикации в своём Telegram он сообщил о результатах разбирательства в отношении трёх детей мигрантов одной из среднеазиатских республик, которые избили восьмилетнюю девочку в конце января в Самаре. Хинштейн добавил, что глубинная проблема мигрантов и их детей «не национальная, а цивилизационная».

В Россию, как правило, приезжают за лучшей жизнью отнюдь не лучшие представители своих народов. Это зачастую не врачи, музыканты или доктора наук, а малограмотные, не имеющие специальности люди, готовые работать буквально за тарелку похлёбки, — написал Хинштейн.

Он отметил , что дети мигрантов отличаются от детей коренных жителей России по менталитету, воспитанию и культуре. «Вопрос не в национальной, а именно в цивилизационной принадлежности», — полагает он.

Если эту проблему не начать решать системно — она приведёт к очень тяжёлым и печальным последствиям, — добавил депутат.

В конце января в Самаре трое мальчиков 9, 10 и 11 лет (по другим сведениям, двое младшеклассников и один старшеклассник), чьи родители приехали из одной из среднеазиатских республик, затолкали восьмилетнюю девочку в снег и избили её. Родители девочки написали заявление в полицию. Позже отец девочки обратился за помощью к Хинштейну и заявил, что его семье поступают угрозы физической расправы.

Позднее к ситуации подключился депутат ГД Михаил Матвеев, который сообщил, что в прошлом году у девочки был конфликт с этими же детьми — её ударили в живот. Матвеев отдельно подчеркнул национальный характер конфликта, сославшись на организацию целых «анклавов мигрантов» в Самаре, куда боятся заходить даже местные жители.

Ранее МВД РФ запланировало поменять правила признания иностранцев нежелательными. Уточняется, что речь идёт также о том, чтобы учитывать, имеются ли у «кандидатов» родственники-россияне. Пока остаётся неизвестным, как наличие родных в России поможет приезжим. Кроме того, иностранец будет проверяться по информационной системе миграционного учёта. В частности, будет установлено, выносились ли раньше решения о признании конкретного лица нежелательным и какие есть обстоятельства, чтобы такое решение отменить.

Ранее массовая драка мигрантов, предположительно из Таджикистана, произошла на юге Москвы. В отделения полиции были доставлены 66 вероятных нарушителей.