Хинштейн прокомментировал потасовку в саратовской облдуме

https://static.news.ru/photo/48652f12-b650-11ea-8aff-fa163e074e61_660.jpg Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн, комментируя потасовку в саратовской облдуме, заявил, что в этом деле необходимо детально разобраться.

Конфликт произошёл во время выступления главы мандатной комиссии Николая Бушуева. Депутат от фракции КПРФ Николай Бондаренко встал и начал снимать его выступление. Однако такое поведение не понравилось коллегам. Так, депутат от «Единой России» Анатолий Ципящук бросил в Бондаренко бутылку с водой и попросил удалиться «оператора» из зала. Началась потасовка.

Конечно, в этой ситуации необходимо разбираться самым детальным образом, — отметил Хинштейн в разговоре с РИА Новости.

Политик считает, что такие случаи нужно обязательно разбирать. Поведение депутатов оценит мандатная комиссия. Однако максимальное наказание, которое возможно для парламентариев, это лишение слова на следующем заседании.

Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на драку депутатов в Саратовской областной думе. Он пообещал лично разобраться с этим инцидентом.