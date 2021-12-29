Хинштейн предложил расширить основания для лишения гражданства РФ

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн заявил, что можно расширить основания для лишения гражданства РФ. Он в Telegram предложил дополнить инициативу президента теми, кто получил гражданство по праву рождения.

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве РФ». В документе предусмотрено в том числе лишение гражданства людей за преступления против государства, в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также за другие правонарушения, перечень которых расширен.

Правильные и нужные инициативы президента. Но я бы ещё и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения, — предложил Хинштейн.

Депутат отметил, что «иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ».

Ранее стало известно, что инициатива президента расширяет список причин, по которым гражданина можно лишить российского паспорта. Опрошенные NEWS.ru эксперты отметили, что документ отрегулирует множество вопросов, которые вызывали споры. Однако у некоторых специалистов возникли опасения по поводу возможности политического применения статьи о лишении гражданства.