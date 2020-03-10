https://static.news.ru/photo/51986d82-62cd-11ea-ab21-fa163e074e61_660.jpg Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что готов отказаться от сна ради обсуждения поправок в Конституцию. По его словам, депутаты не принимают совершенно новый главный закон, однако существенно меняют его.

Если надо для того, чтобы поправки в Конституцию были действительно грамотными, выверенными, отточенными, если для этого одну ночь нужно не поспать, я думаю, это не большая жертва для нашего депутатского корпуса, — сказал Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин приехал в Госдуму, чтобы выступить с речью об изменениях в Конституцию. Он высказал уверенность в том, что изменения в неё давно назрели.