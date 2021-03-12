Открытый турникет: Хинштейн объяснил принцип работы Интернета в России

https://static.news.ru/photo/5938e3c8-8351-11eb-bcca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регулирование Интернета в России совсем не похоже на ситуацию с Китаем, действия которого в Сети достаточно авторитарны. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он отметил, что в КНР действует политика шлюзования — когда весь трафик сначала «проходит жёсткую премодерацию: целый ряд сайтов просто блокируются. В России же, подчеркнул депутат, иной принцип. Разницу Хинштейн объяснил, применив образ турникетов в метрополитене.

На одних станциях метро или в учреждениях турникет всегда закрыт — к нему прикладываешь карточку или кидаешь жетон, а в других наоборот — он открыт, и если ты жетон не кинул, он тогда перед тобой закроется, — сказал Хинштейн в эфире YouTube-канала «Дайте сказать!».

Россия — «страна с открытым турникетом», который закрывается только в тех случаях, «когда кто-то пытается пройти без билета», считает политик. Он напомнил, что у России есть оборудование, которое позволяет блокировать противоправный контент.

Закон о запрете интернет-цензуры был принят в России в конце 2020 года. Согласно ему, Роскомнадзор может блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории страны. Отдельно этот закон предусматривает, что блокировка может последовать за «дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации».

Ранее, как писал NEWS.ru, Хинштейн допустил блокировку YouTube из-за того, что видеохостинг установил возрастные ограничения на документальный фильм «Крым. Путь на Родину».