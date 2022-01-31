Хинштейн анонсировал кадровые перестановки в руководстве МВД

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн анонсировал назначения в руководстве МВД России. По его словам, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин назначен начальником Главного управления на транспорте. Об этом депутат сообщил в своём Telegram-канале.

Генерал-майор Иван Горбунов — начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков. Генерал-майор Александр Юрчин — начальником Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению; Генерал-майор Юрий Войнов — начальником Департамента информтехнологий, связи и защиты информации, — говорится в сообщении.

Кроме того, на пост начальником Главного информационно-аналитического центра стал генерал-майор Ильдар Сафиуллин, а главой НЦБ «Интерпола» назначен полковник Валерий Калачёв. Находящиеся также в звании полковника Роман Терентьев, Максим Петрушин, Андрей Глуздаков были назначены руководителями различных управлений ведомства.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром обороны Руслана Жаксылыкова. До этого он работал замминистра внутренних дел — главнокомандующим национальной гвардией.