Хиллари Клинтон заявила, что РФ пытается помочь переизбраться Трампу

Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон считает, что Россия будет вмешиваться в выборы президента США и поможет действующему американскому лидеру Дональду Трампу остаться в Белом доме.
Аргументируя свою позицию, Клинтон упомянула некий доклад разведывательного сообщества, согласно которому Россия якобы «опять» поможет Трампу. «Российское вмешательство» она назвала угрозой демократии США и других стран,
Нам придётся иметь дело с продолжающимся вмешательством России в наши выборы, это постоянная угроза демократии США и других стран. Необходимо серьёзно и окончательно решить этот вопрос, а не позволять ему развиваться. Согласно последнему докладу разведывательного сообщества, Россия вновь пытается поддержать Дональда Трампа и помочь ему избраться, — заявила она в ходе видеосеминара «Атлантического совета».
Также политик считает, что во время предвыборной гонки в 2016 году РФ поддерживала расовые противоречия в США, пытаясь «высветить» расовую борьбу и неравенство.
Ранее, 7 августа, глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в очередные выборы американского президента. По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания Трампа, Иран хочет подорвать демократические институты в Соединённых Штатах, а Россия
Также за информацию о вмешательстве Кремля в выборы в США Госдеп
Как писал NEWS.ru ранее, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что против России введено уже такое количество санкций, что у администрации осталось немного возможностей для дальнейших ограничений.
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