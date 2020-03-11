Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Алексея Херсонцева статс-секретарём — заместителем министра экономического развития РФ.
Назначить Херсонцева Алексея Игоревича статс-секретарём — заместителем министра экономического развития РФ, освободив его от занимаемой должности, — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
С 6 сентября 2019 года Херсонцев был назначен замминистра экономического развития РФ — руководителем Федеральной службы по аккредитации.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя министра здравоохранения Татьяну Яковлеву и назначил её на пост первого замруководителя Федерального медико-биологического агентства.