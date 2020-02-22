https://static.news.ru/photo/0fea2bcc-554f-11ea-a2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В военной доктрины России нет идеи о применении первыми ядерного удара. Страна готовится исключительно к оборонительным действиям. Поэтому учения США, которые якобы связаны с возможным ядерным ударом РФ в Европе, являются провокацией.

Так в разговоре с журналистами заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. По словам политика, удар России, как и гипотетические военные действия в Европе, может носить исключительно ответный характер.

Американцы и НАТО делают вид, что не знают об этом. И тем самым намекают на агрессивный характер нашего поведения в Европе. Но это не соответствует действительности, — цитирует Морозова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Минобороны США провело учения, в которых отрепетировало действия военных во время возможной ядерной атаки России по странам НАТО. Информация об этом опубликована на официальном сайте американского ведомства.

Учения включали в себя сценарий ядерного удара России по странам НАТО и последующую реакцию со стороны США, включая ответный ядерный удар по территории РФ.