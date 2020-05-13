Выход из тотального состояния изоляции ознаменовался в том числе и представлением в Госдуму законопроекта «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в сфере защиты чести и достоинства граждан». Документ за подписью двух единороссов — депутата Александра Хинштейна и вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака — сразу получил яркое неофициальное название «о чиновничьем хамстве» и предстал отражением запроса общества, озадаченного презрительно-снисходительным отношением к соотечественникам со стороны властей предержащих.

Правда, уже первые комментарии поставили под сомнение общественную эффективность такого закона, который, с одной стороны, не содержит по-настоящему жёстких наказаний для деятелей, поставивших себя выше духовных скреп и общественной морали, как того требовали левые. А только штрафы и никакой профессиональной дисквалификации на несколько лет или даже уголовного наказания. А с другой — утверждается, что документ полон нечётких, весьма расплывчатых определений, носящих, дескать, скорее литературный, чем чисто юридический характер.

duma.gov.ru

Словом, в парламенте вокруг законопроекта ещё сломается немало копий. Но нам интересно, ради чего именно молодой лидер Турчак стал инициатором такого громкого юридического демарша. Фактически он как бы развивает свой успех после скандального увольнения губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, заставившего офицера МЧС подпрыгивать за ключом от новой пожарной машины, и отставки замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, позволившего себе нецензурно отреагировать на замечание в ижевском аэропорту. За этими наказаниями во многом стояло упорство именно Турчака. Теперь перспективный политик от имени партии власти стремится сделать новый ход.

Вот только видно, что далеко не все в его же партии готовы грудью встать в поддержку такой новации. Известно, что ряд лидеров «старого закала» отнюдь не в восторге от излишней активности так называемых младотурков в «Единой России». Есть у некоторых и серьёзные подозрения относительно того, как бы эта юридическая новелла не стала в руках решительных и амбициозных политиков инструментом «чистки» неугодных. Тех, кого сочтут «не своими» лидеры новой бюрократической поросли, инициирующей разнообразные предложения по части возможного ребрендинга и обновления партии. А главное — очищения части партийных рядов.

Простой пример. Очень сдержанная, даже не содержащая какой-то критики реакция на странные заявления липецкого губернатора Игоря Артамонова, сравнившего население с клещами. И такая позиция явно контрастировала с жёстким «отлупом», который получили «чуваш» Игнатьев и минпромторговец Овсянников.

Игорь Артамонов Липецкая область/facebook.com

К тому же в партии усиливается конкуренция между сразу несколькими группами влияния, которые не упускают случая заявить о себе. Речь идёт о Сергее Кириенко с его блоком внутренней политики в администрации президента и спикере Госдумы Вячеславе Володине. Да и остающегося председателем «Единой России» Дмитрия Медведева нельзя сбрасывать со счетов, хотя в последнее время его лидерство становится всё более формальным. А потому его революционный призыв к товарищам по партии направить апрельские зарплаты в фонд поддержки медработников оказался самым показным образом проигнорированным.

Но и среди самих чиновников, многие из которых принадлежат к партии власти, конкуренция растёт на всех уровнях. Потому-то и реакция на неосторожные заявления сидящих на престижных местах становится всё более острой. Вот и в Энгельсском районе Саратовской области пострадала деятельница Лидия Бузовчук, которая под псевдонимом выразила в соцсетях своё неосторожное мнение о том, что раньше роженицы «ничего не получали и не скулили». Так нашли, разоблачили и наказали.

Закон Хинштейна — Турчака может, как опасаются некоторые, стать спусковым крючком внутренних чиновничьих войн.