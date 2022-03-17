Хайп славян между собой

Итак, ради чего премьеры Польши Чехии и Словакии сели в поезд и пересекли взбаламученную Украину? Понятно, что это был такой коллективный знак солидарности западнославянских католических государств с Украиной, которую не берут в НАТО и динамят с заявкой на вступление в Европейский союз, но которая по меркам непосредственных соседей вполне себе страна демократическая и разделяющая западные ценности.

Кроме того, все три гостя принадлежат к государствам, которые вместе с Венгрией ещё в далёком 1991 году образовали так называемую Вышеградскую тройку, которая сразу поставила своей целью интеграцию (а то и погружение с головой) в западное сообщество. К слову, отсутствие венгерского премьера в этой делегации выглядело крайне красноречиво. Виктор Орбан, который резко отмёл попытку ограничить сотрудничество Венгрии с Россией в области энергетики, не счёл возможным примкнуть к такому чисто пропагандистскому демаршу соседей. И таким образом он ещё раз привлёк де-факто внимание к дискриминации закарпатского венгерского меньшинства, о чём Будапешт неоднократно поднимал вопрос. У Польши со Словакией есть свои гуманитарные и юридические противоречия с нынешней Украиной, но они предпочли предать их забвению по высоким политическим соображениям.

И так получилось, что урезанная Вышеградская четвёрка в качестве моральной компенсации предложила Украине в будущем организационно примкнуть к их скромному сообществу раз уж вступление в более представительные союзы Киеву пока явно не светит. Ясно, что такое продвижение в Европу сейчас мало интересует команду Владимира Зеленского, но зато возник информационный повод продемонстрировать свой​ оптимизм и веру в светлое европейское завтра. Тем более, что, как выяснилось, все эти страны роднят «тяжёлые моменты» в отношениях с Россией.

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Парадокс ситуации заключался ещё и в том, что поляки, продемонстрировав высший​ дипломатический пилотаж, буквально на днях уклонились от высокой чести, которой их пытались удостоить американские товарищи: передать украинской армии советские истребители и штурмовики. Однако поляки вернули мячик Вашингтону. Предоставив штатам возможность идти на обострение самим, они предложили американцам перегнать самолёт времён Варшавского договора на американскую базу в Германии.

Таким образом, отказавшись от риска поддержки Украины делом, Варшава предпочла озадачить украинских партнёров, да и все мировое сообщество идеей ввода на Украину международных миротворческих сил. Думается, даже в Киеве, где разного рода фейки о бесконечных военных перемогах поставлены на поток, таким проектом были крайне озадачены.

Притом, что подобные идеи так или иначе «вентилировались» ещё на этапе прямого противостояния украинской армии и донбасских ополченцев. Тогда же вспоминали печальный опыт миротворческих сил в начале девяностых на Балканах, где «голубые каски» явно забыли о своей нейтральной непредвзятости. К тому же их нельзя было ввести на Украину без согласия Луганска и Донецка, с которыми Киев отказывается вести прямые переговоры.

В нынешних же условиях эта идея выглядит в ещё большей степени мертворожденной. Тем более, что операция нашей армии и ополченцев в самом разгаре. Пока не видно вариантов прекращения боевых действий. Да и Совбез ООН с Россией и Китаем такой санкции бы никогда не дал бы.

Но, прежде всего, поляки от такой поездки, что называется, словили свой хайп. В Киеве отметились, дали дополнительную передышку местным воякам из территориальной обороны. Никто бы не стал стрелять, когда на берегах Днепра такие гости. И главное — засвидетельствовали физическое присутствие в столице самого Зеленского. Правда, не то телом, не то голограммой. Большая дипломатия продолжается.