Споры вокруг внесения в Конституцию РФ тех или иных изменений продолжаются. Количество поступающих предложений уже перестали озвучивать. По последним данным, их более 600. То есть, только за минувшую неделю поступило ещё более 100 инициатив. И самые запоминающиеся — от религиозной составляющей до гендерной — предлагается реализовать в преамбуле к Конституции. Однако, как поспешили заверить сопредседатели рабочей группы по внесению изменений в Основной закон, окончательного решения о том, будут ли вноситься поправки в вводную часть, ещё не принято. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, в итоге на голосование будет вынесен лишь чёткий свод изменений.

Встреча рабочей группы по внесению поправок в Конституцию с главой государства Владимиром Путиным в целом ситуацию не прояснила. Предложения касаются и запрета на отчуждение территорий, и ежегодной индексации пенсий, и даже более того — чёткого прописывания того факта, что семья является традиционным союзом женщины и мужчины. Последняя, кстати, была озвучена сразу двумя членами фракции «Единая Россия».

Встреча Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. kremlin.ru

Нет ясности

Суть вносимых поправок уже становится размытой. В Центризбиркоме так же понимают создавшуюся сложность и риски разночтения столь важного документа. Поэтому ведомство уже поспешило объявить, что с 21 февраля набирает волонтёров для того, чтобы те рассказали накануне голосования обо всех вносимых в Основной закон изменениях. Просвещать будут на вокзалах, в аэропортах и торговых центрах.

По словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, возникшая суматоха и отсутствие ясности в конституционных изменениях связано с тем, что преамбулу можно править без издержек.

Хотя, по факту, это должно коррелироваться с самой Конституцией. Мы, к примеру, берём многонациональный российский народ, у нас эта позиция повторяется в Конституции, значит и там её нужно менять. Это первая и вторая статьи. Изменения в преамбулу — более «хайповая» история, чем изменения позиций самой Конституции. Потому что второе — более ответственно, там важно состыковать все, чтобы не было противоречий. А вот в преамбулу можно всё, что угодно внести. Но мало кто захочет это читать.

Но на самом деле, все позиции, которые есть в преамбуле, должны соответствовать тем позициям, которые есть в конституции. Вообще, я хочу сказать, что чем жёстче и конкретнее будет конституция, тем лучше. Если мы хотим, чтобы люди читали ее, она должна быть понятной и не противоречивой. Дмитрий Абзалов президент Центра стратегических коммуникаций президент Центра стратегических коммуникаций

Впрочем, уже и в рабочей группе стали звучать слова о том, что преамбула останется неизменной. По крайней мере, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Что касается преамбулы, мое личное мнение, что ее лучше не трогать», — заявил он на комитете.

Павел Крашенинников duma.gov.ru

Ранее с сообщением о том, что рассмотрение предложений в преамбулу отложены, сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменению Основного закона, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Радикальные поправки

Среди предложений для обновления Конституции есть и такие, как внесение формулировки «мы, русские...». Речь идёт, по мнению автора депутата Госдумы Константина Затулина, о подчёркивании роли русских в истории нашего государства. Так же не уходит тема религиозных нововведений в основной документ пока ещё светского государства и фиксирование духовно-нравственных ценностей.

Думаю, что радикальных поправок не будет, ибо для голосования нужен общественный консенсус. Конструкция власти и социальные правки важнее чьих-то сомнительных «хотелок». Уверен, что будут закрытые опросы и фокус-группы, чтобы проверить реакцию на те или иные изменения. Это апгрейд действующей Конституции, а не ее переписывание. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

Впрочем, нынешний ажиотаж, по мнению экспертов, в итоге сойдёт на нет. И на голосование жителям России будет представлен не разношёрстный документ. Максимум, из резонансных нововведений стоит ожидать кодификации роли народа в победе в Великой Отечественной войне. Это, по словам Абзалова, может заинтересовать людей, и те не только придут на голосование, но и поддержат поправки.