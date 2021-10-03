Гуменюк стал четвёртым мэром Владивостока под следствием с 2000 года

Бывший глава Владивостока Олег Гуменюк, который был задержан по подозрению во взяточничестве, — не первый владивостокский мэр, оказавшийся под следствием. С 2000 года он стал уже четвёртым. Об этом сообщает «Политика Сегодня».

Первым был Юрий Копылов. В 2007 году его приговорили к четырём годам заключения условно за заключённую без конкурса сделку со строительной компанией «Сирояма». Копылов выделил ей 6,5 млн рублей из бюджета города. Затем он получил ещё три года условно за растрату 4 млн бюджетных рублей: чиновник оплачивал милицейский пост у своего дома.

Пришедший в 2004 году Владимир Николаев был активен на посту: построил множество детских и спортивных площадок, установил домофоны на подъезды, на треть снизил стоимость хлеба и рыбы. А также нанял личную охрану, поставил вокруг дома постовых и использовал для сопровождения колонну машин ГИБДД. За это в 2007-м его приговорили к 4,5 года условно, но Николаев сбежал в Таиланд.

В 2008 году в должность вступил Игорь Пушкарёв. Позже против него также было выдвинуто обвинение, суды над ним продолжались с 2016 по 2019 год, Пушкарёва приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Его обвинили в коммерческом подкупе и махинациях с компаниями родственников.

Ранее сообщалось, что Олега Гуменюка подозревают в получении взяток на общую сумму почти 20 млн рублей от представителей похоронного бизнеса. По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг.