Гуманитарную помощь в Сербию доставят российские военные самолёты

Минобороны РФ создало специальную авиационную группировку для отправки в Сербию гуманитарной помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Перевозка средств защиты, оборудования и специалистов для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом начнётся уже 3 апреля.
Всего будет задействовано 11 самолётов. В Сербию по поручению президента РФ Владимира Путина перебросят 87 военных вирусологов, врачей, спецтехнику и оборудование,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Российская Федерация окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса. Об этом в ходе переговоров договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр Вучич.
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