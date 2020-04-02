Гуманитарную помощь в Сербию доставят российские военные самолёты

https://static.news.ru/photo/8b7b4b8c-7592-11ea-8d4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

Минобороны РФ создало специальную авиационную группировку для отправки в Сербию гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Перевозка средств защиты, оборудования и специалистов для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом начнётся уже 3 апреля.

Всего будет задействовано 11 самолётов. В Сербию по поручению президента РФ Владимира Путина перебросят 87 военных вирусологов, врачей, спецтехнику и оборудование, передаёт «Политика Сегодня».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Российская Федерация окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса. Об этом в ходе переговоров договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр Вучич.