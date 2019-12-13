Президент России Владимир Путин присвоил врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу, — говорится в указе, размещённом на портале правовой информации.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя и назначил сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.
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