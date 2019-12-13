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Бывший латвийский министр сообщения Анрийс Матисс заявил, что транзит товаров из России через порты Латвии сократился из-за нападок Риги на Москву.

По его мнению, в ближайшее время не следует ждать увеличения потока российских товаров, а действия Латвии только ухудшат ситуацию. Может быть, мы можем делать что-то другое, но я не вижу,...