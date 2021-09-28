Губернаторское обнуление – гарантия от излишних амбиций

Одним из первых законопроектов, который предстоит обсудить новому составу Госдумы наряду с принятием трёхгодичного бюджета, является, без сомнения, «Закон об общих принципах организации публичной власти в регионах России». Особое внимание привлекает его положение о так называемом губернаторском обнулении, то есть отмене ограничения пребывания на посту главы региона двумя сроками.

Весьма характерно, что новая региональная реальность вводится в действие уже после того, как и так ушли в отставку «дуайены» нашего губернаторского корпуса, отсидевшие в своих креслах по двадцать и более лет — ульяновский глава Сергей Морозов и его белгородский коллега Евгений Савченко. А раз так, то после нескольких этапов губернаторопадов с новым законом уже в следующем году вплотную столкнутся только три региональных начальника — саратовский Валерий Радаев, томский Сергей Жвачкин и Евгений Кувайшев, возглавляющий ещё Свердловскую область. При том, что Куйвашева всё время сватают в Москву. Впрочем, парадокс этих фигур в том, что в первый раз они были ещё назначены, а не выбраны. А потому по формальному признаку могли бы пойти ещё раз на выборы и без нового закона.

Евгений Кувайшев invest-in-ural.ru

В принципе, синхронизация порядка пребывания на своем посту президента и глав регионов вполне логична. Тем более, что практика показывает, что смена главы региона, особенно с привлечением очередного столичного технократа, зачастую чревата расколом в местных элитах, что противоречит коренным образом тренду на стабильную вертикаль власти на всех ее этажах. Да и с одарёнными управленческими командами на местах, способными на какие-то неординарные решения и проявление разумной инициативы, а не ждущих постоянно команд сверху, большая проблема. Что доказала и новоявленная сага с пандемией.

Но есть и иная сторона медали. Немало ходило разговоров о том, что отсидевших с разным успехом два своих срока губернаторов надо куда-то продвигать. А на всех думских и сенаторских вакансий и, тем более, министерских портфелей может и не хватить. Те же «молодые технократы», навербованные для губернаторского служения в основном в среде заместителей министров или глав комитетов, видимо, не без основания планировали своё триумфальное возвращение в столицу, «отмотав» два губернаторских срока. Теперь же им намекают, что вполне возможно, их служба родине продолжится в провинции, расцветающей их неустанными усилиями. А в случае управленческих неудач, можно вообще накопить такое число выговоров, что карьера там же и закончится.

Но есть не только молодые технократы, но самые настоящие губернаторы — тяжеловесы. Те, кого досужие аналитики постоянно держат в резерве на замещение самых высоких государственных постов. А, согласитесь, наличие таких фигур, у которых вот-вот закончится лимит управления субъектом, создает некоторую турбулентность в верхах. Речь идёт, в частности о столичном мэре Сергее Собянине, у которого второй срок истекает аккурат в 2023 году, когда, по предсказаниям разного рода пророков, так называемый транзит власти начнёт входить в свою активную фазу. И чем ближе была бы дата такого истечения у Сергея Собянина или его подмосковного коллеги Андрея Воробьёва, тем фантастичнее были бы гадания об их будущем. А так вполне возможен и третий срок, сам факт возможности которого снимает номенклатурное напряжение.

Другое дело, что к 2024 году в стране могут произойти и другие изменения, которые обесценят и нынешние новации. Но это уже совсем другая история.