Обстоятельства непредолимой силы, видимо, пока поставили крест на известной стратегии последних лет управления администрации президента по внутренней политике, суть которой сводилась к ускоренному обновлению губернаторского корпуса путём подготовки так называемых молодых технократов. Тех самых, что уже имели управленческий опыт в центре и спешно прошли героическую переподготовку на курсах при РАНХиГС. Тех самых, что вырабатывали стойкость и командный дух, ложась под танки, прыгая со скалы и выгребая на ялике против волны.

Но вот экстремальная ситуация с пандемией показала, что, видимо, для успешного управления областями и республиками тех навыков оказалось мало. В результате, мягко говоря, далеко не все управленцы новой волны проявили себя активными и инициативными в ситуации, когда именно на региональных начальников президент переложил груз ответственности за пандемийную ситуацию в регионах, учитывая их знание специфики местных условий.

Однако ещё до нашествия коронавируса анализ их первых лет управления показал, что технократы, проявившие себя в качестве стойких исполнителей, с трудом разбираются в хитросплетениях местных элит, их интригах и балансах интересов. И либо ввязываются в контрпродуктивный и затяжной конфликт, который фактически парализует сколько-нибудь созидательную деятельность, либо безропотно встраиваются в уже сложившиеся схемы отношений и местных балансов с точно таким же результатом. И перефразируя известную, ставшую мемом рекламу, можно сказать: если эффект прежний, зачем тратиться на дополнительные предвыборные кампании.

Потому-то все прогнозы о революционной смене губернских декораций оказались абсолютно несостоятельными. И, как следствие, один за другим получали благословление на переизбрание политики, которые в модных рейтингах занимали далеко не первые позиции. На переизбрание идёт губернатор Костромской области Сергей Ситников, которого давно отправляли в отставку по состоянию здоровья и который прославился известной мыслью о том, что у нас, на Руси, борьба с коррупцией зачастую опаснее самой коррупции. Нацелен на поддержку избирателей и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, просвещённый помощником о том, что «Единая Россия» умерла. Нет теперь видимых проблем в сохранении своего поста в Смоленске и у делегата от ЛДПР Алексея Островского, которого также разного рода аналитики давно списали со счетов.

Пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву вроде бы уже и замену подготовили в лице одного из сенаторов. Но даже он в последний момент получил поддержку в Кремле. Тут тактика губернаторопада окончательно дала сбой.

Надо полагать, в Кремле взвесили все «за» и «против» и решили в изменившейся обстановке коней на рискованной переправе не менять. Поскольку в ситуации нарастающих экономических проблем предвыборная кампания новых лиц, поддержанных федеральным центром, может оказаться куда более трудной, затратной и требующей максимального напряжения административного ресурса. Плюс явно осмелевшие во время пандемийного карантина местные элиты, почувствовавшие некоторый вкус к самостоятельности, вполне могли бы потребовать куда большую, может, даже несоизмеримую цену за поддержку очередного выдвиженца. А сейчас явно не до таких затяжных торгов.

Так что в Москве решили, что «старые кони» сейчас борозды больше, чем есть, не испортят. И предпочли судьбу не испытывать, эксперименты пока отставить. И опереться на прежние не блестящие, но проверенные кадры.

Ну, а успешное переизбрание даже таких губернаторов может действительно ускорить и выборы Госдумы под новые поправки Конституции РФ. В этом контексте менять пустивших корни региональных управленцев тем более нецелесообразно.