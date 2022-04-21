Губернаторам дали выбор в вопросе поддержки военной операции

После начала военной операции на Украине губернаторы, которые планируют переизбираться на новый срок в 2022 году, попали в сложное положение. Помимо возникающих в регионах экономических проблем, появился и политический вопрос: как выражать своё отношение к боевым действиям и их последствиям. Как стало известно NEWS.ru, главы регионов получили из центра указания на фоне военной операции, но открыто её поддерживать от них не требуют.

Свои проблемы

Источник в администрации президента рассказал NEWS.ru, что все высказывания губернаторов о поддержке военной операции и, например, размещение в соцсетях символики «Z» — «личные, внутренние устремления» конкретных политиков. По его словам, никаких требований сверху на этот счёт нет. В то же время собеседник не исключил возможность появления таких установок в будущем.

Есть внутренняя потребность — человек это демонстрирует, нет внутренней потребности — не демонстрирует. Это не обязательно, — подчеркнул он.

Люди с флагами в виде георгиевской ленты Артём Соболев/NEWS.ru

Собеседник отметил, что губернаторы, не демонстрирующие активной поддержки, не выступают и против — они «делают всё, чтобы нивелировать негативные последствия происходящего и сделать максимально позитивные события». Те же, кто выступает с поддержкой, лишь демонстрируют личную позицию. По его словам, «им не звонят и не говорят завтра сделать (заявление. — NEWS.ru)».

В атаку губернаторы никого не водят и задачи у них такой нет. Спецоперация идёт своим чередом и губернаторов не привлекают к ней, они занимаются своими регионами и своими проблемами, — заключил он.

Эту информацию подтвердил NEWS.ru другой источник, блшизкий к администрации президента. При этом, по его словам, от губернаторов требуют активных действий по поддержке беженцев и выделению гуманитарной помощи.

За "освобождение" губернаторов от необходимости публично поддерживать спецоперацию, по информации собеседника NEWS.ru, выступили в управлении президента по обеспечению деятельности Госсовета, но в управлении по внутренней политике склонны критиковать тех глав регионов, кто активно не проявляет одобрения действий России.

По мнению источника, слишком активная и навязчивая поддержка военной операции представителями власти может вызвать разделение в обществе. Это заходит узкому кругу, и таких людей меньше, чем тех, кто поддерживает действия российской армии на Украине в целом, заключил один из собеседников.

«Всё для фронта, всё для победы»

На 11 сентября назначен Единый день голосования. По информации NEWS.ru, несмотря на слухи, отменять голосование власти пока не планируют, но возможен вариант с переносом выборов. Пока же ни о каких изменениях не сообщалось, политтехнологи прибыли в регионы и 14 политиков готовятся избираться или переизбираться на губернаторский пост.

Выборы Сергей Булкин/NEWS.ru

Из губернаторов и и.о., в регионах которых намечены выборы, подавляющее большинство в той или иной степени высказались в поддержку военной операции. Многие сделали это в рамках дня присоединения Крыма к России, когда по всей стране проходили организованные властями акции.

Так поступили главы Карелии (Артур Парфенчиков), Томской области (Сергей Жвачкин), Саратовской области (Валерий Радаев), Свердловской области (Евгений Куйвашев) и Кировской области (Игорь Васильев). Все они — уже действующие губернаторы, которым предстоит переизбрание. Других высказываний о военной операции эти политики не делали.

Другие губернаторы регионов, где запланированы выборы, высказывались более явно. Так, удмуртский глава Алексадр Бречалов ещё 4 марта выразил свою позицию: военная операция — вынужденная мера, решение президента своевременно, а Россия выступает против нацизма. Рязанский губернатор выступил более формально, заявив лишь, что «полностью поддерживает решения главы государства».

Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с видеообращением к населению, где рассказал об опасности НАТО у границ России и страданиях жителей Донецка и Луганска.

Громче всех в поддержку военной операции высказался временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он заменил аватарку на символ «V» с подписью «Мы Zнаем #силаVправде» и даже начал флешмоб с призывом к другим жителям ставить такие же картинки в соцсетях. Также он выступил с большим обращением, в котором провёл экскурс в историю Великой отечественной войны, напомнил о принципе «Всё для фронта, всё для победы» и объяснил смысл военной операции.

Россия не может спокойно смотреть на то, как Украина в результате военного переворота скатилась до фактического запрета русского языка и геноцида, — сказал он.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров mbegorov/vk.com

Егоров — один из трёх политиков, которым предстоит первое избрание в новом для себя регионе. То же самое предстоит ещё двум врио — Михаилу Евраеву в Ярославской области и Александру Авдееву во Владимирской области. Однако эти политики действуют значительно осторожнее своего тамбовского коллеги.

Так, единственной публикацией на тему федеральной политики с начала военной операции в соцсетях Евраева стал пост во «ВКонтакте» в день присоединения Крыма. Политик заверил, что на эту дату можно смотреть по-разному: «как на историческую справедливость, право на самоопределение, большой праздник» или «глазами ярославской художницы Елены Ирхиной», выставка которой как раз открылась в Ярославле. Заявлений о действиях российских войск на Украине он не делал вовсе.

Авдеев обошёлся даже без такого поста: он не делал заявлений ни в день присоединения Крыма, ни по текущей ситуации. Так же поступили и действующие губернаторы, которым предстоит переизбрание — глава Калининградской области Антон Алиханов, глава Новгородской области Андрей Никитин и глава Томской области Сергей Жвачкин. Последнего, правда, как писал РБК, в 2021 году хотели отправить в отставку из-за результатов «Умного голосования» на выборах в Госдуму в регионе.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев, которому тоже предстоит переизбрание, сам не делал никаких заявлений о военной операции и не участвовал в публичных акциях. Однако в его регионе, как сообщает местное правительство, 8 апреля прошло мероприятие в честь провозглашения суверенитета частично признанной ДНР. На акции студенты и участники моложёных организаций с флагами ДНР и транспарантами с символами «Z» пели «Катюшу».

«Чего вырядился, примазался»

Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены, что электоральная выгода от активной поддержки военной операции губернатором и использования символов вроде «Z» не так очевидна, как может показаться после изучения результатов исследований государственного ВЦИОМ. Основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов назвал этот приём вредным. Он объяснил, что такие действия будут «раскалывать» общество.

Появится четыре группы: симпатизанты, оппоненты, равнодушные и те, кто будет считать это всё клоунадой. Последние — не оппоненты, но будут говорить «чего вырядился, примазался», — подчеркнул он.

О том же сказал политолог Илья Гращенков. Он отметил, что, судя по внешним признакам, «губернаторов не напрягают с публичной демонстрацией приверженности спецоперации и её символики». По его мнению, так происходит потому, что власти понимают: «для проведения выборов нужно консолидировать общество, а не раскалывать его».

Концерт-митинг в «Лужниках» в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города/АГН «Москва»

В то же время, как отмечает Фирсов, влияние явной поддержки военной операции на электоральные результаты будет зависеть от результатов боевых действий на момент голосования, а также на перспективы.