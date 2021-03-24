Губернатора-кикбоксера могут скоро вынести с ринга

Утверждают, что идея выдвинуть в калмыцкие лидеры фактически национального героя степного народа, многократного чемпиона мира по силовым единоборствам Бату Хасикова принадлежала самому Сергею Кириенко. Собственно, и идея выглядела отнюдь не революционным разрывом шаблона. На своей исторической родине Хасиков действительно был безумно популярным. И к тому времени уже прошёл свои серьёзные политические университеты: был и депутатом Народного хурала Калмыкии, и даже сенатором, представляя в Совфеде республиканский парламент. Причём свой последний поединок на ринге против извечного соперника Майка Замбидиса средневес провёл уже в ранге члена нашей верхней палаты. А потому с победой его прежде других поздравили именно сенаторы.

Отучился он и на ставших почти легендарными курсах при РАНХиГС, готовящих руководящий резерв. Единственный прокол вышел с его диссертацией. Неугомонный Диссернет нашел в его научном труде неприличный объём заимствований. Утверждали, что в тексте Карачаево-Черкесия была без затей заменена на Калмыкию, что выдавало стиль недобросовестных диссертационных копировальщиков. Но потеря научного звания не было препятствием для нового политического виража. И Бату Сергеевич победил на выборах, собрав более 80% голосов.

Правда, довольно быстро выяснилось, что спортивная слава не гарантия побед в поединках с местной номенклатурой, мастерами подковёрных поединков и зубодробительных интриг. Первый бой Хасиков проиграл, но по очкам. Попытка назначить Сангаджи Тарбаева сенатором встретила резкое неприятие в среде местных степных элитариев, имевших наработанные связи в Москве. Притом что комик, сценарист и продюсер Тарбаев вместе с новым губернатором были, без сомнения, самыми популярным калмыками в России.

Но старые кадры, поставленные ещё миллиардером Кирсаном Илюмжиновым, стеной стояли за сенаторство бывшего главы республики Алексея Орлова, в кристальной честности которого у многих, включая и самого Хасикова, были серьёзные сомнения. Молодой губернатор долго боролся за своего протеже, но в результате был принуждён к компромиссу: Сангаджи Тарбаев, бывший кавээнщик и специалист по международным отношениям, получил в столице пост постпреда республики. В комментарии NEWS.ru, отвечая на вопрос, готов ли он возглавить регион, если подобное предложение поступит, он сказал: «В этом деле лучше не фантазировать. Фантазии заканчиваются не очень хорошо с точки зрения отношений между людьми».

Sangadji Tarbaev/facebook.com

Но с тех пор отношения Хасикова и депутатского корпуса только ухудшались. Степные парламентарии постоянно обвиняли его в излишней прямолинейности, грубости и склонности к авторитарному управлению. Они даже направили коллективное письмо со своими претензиями прямо президенту Путину. Фактически, боец не смог наладить отношения с местными элитами. И, как следствие, никаких реформаторских прорывов за ним не числится, республика страдает всё от тех же проблем, что при Илюмжинове и Орлове.

Новое обострение взаимного неприятия вызвано решением губернатора отменить празднование Дня Степного уложения (местной конституции), которое приходилось (видимо, случайно) на 5 апреля, день рождения Кирсана Илюмжинова, который негласно продолжает оказывать огромное влияние на ситуацию и настроения в республике. А потому разговоры о скором уходе Хасикова, явно подогретые извне, усилились.

Так что, видимо, Бату Сергеевичу предстоит в ближайшее время один из важнейших поединков в его карьере, поединок ради доказательства собственной состоятельности, как политика и лидера. Между тем, столь серьезный разлад в элитах может поставить под вопрос конструктивное проведение выборов. А времени для корректировки ситуации остается все меньше.