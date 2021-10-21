Губернатор Югры подвела итоги Евразийского женского форума

По итогам третьего Евразийского женского форума участники договорились создать Фонд общественной дипломатии, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. Она также заявила, что женщины должны активно участвовать в политике, чтобы решать экономические и социальные задачи, передаёт «ФедералПресс».

Первая договорённость: мы создадим наше подразделение среди женщин, представляющих балканские государства. Второе: будем стремиться к тому, чтобы был создан Фонд общественной дипломатии с последующим получением консультативного статуса при экономическом и социальном совете ООН. Я уже веду переговоры с теми из нас, кто имеет опыт дипломатической работы, — сказала Комарова.

Её поддержала главный управляющий партнёр по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. Она заявила, что женщин на руководящих постах должно быть больше. В свою очередь руководитель Академии городских технологий SREDA Юлия Зубова отметила разрыв соотношения женщин и мужчин в зависимости от уровня муниципального образования: чем оно меньше, тем вероятнее, что им руководит женщина.

Участница форума из Восточной Африки, мэр города Джибути Осман Фатума Али сообщила о том, что коронавирус выявил структурное неравенство мужчин и женщин во всех областях. По её словам, пандемия также сильно повлияла на детей и бедные слои населения.

Ранее NEWS.ru выяснил, каким образом можно сократить разрыв доходов женщин и мужчин. В России, согласно последним исследованиям НАФИ, женщины зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с такой же квалификацией.