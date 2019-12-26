История, благодаря которой депутат от «Единой России» Ирина Гусева неожиданно для себя «прославилась», жёстко ударила по её репутации. Слова парламентария об освобождении от НДФЛ малообеспеченных слоев населения, когда она охарактеризовала малообеспеченных россиян как людей, которые «или не работали или сидели в тюрьме», широко разошлись в сети. И если ещё вчера экс-мэр Волгограда была в основном известна лишь в своём родном городе—герое, то после скандального видео её имя узнала вся страна. Хотя такой известности, что называется, и врагу не пожелаешь.

Фраза, согласитесь, неловкая, и даже оскорбительная для многих наших соотечественников, вынужденных работать за очень невысокие зарплаты. Недаром же говорят, что язык дан политику, чтобы тот скрывал свои мысли. А тут Гусевой с ходу приписали социал-дарвинизм.

Но вот что удивительно. Выступала-то с ней Ирина Гусева ещё два месяца назад в стенах Госдумы на некоем мероприятии для узкого круга участников. И вдруг о её «проколе» кто-то злокознённый вспомнил и даже выложил видео с её речью в Интернет.

А с таким видео и спорить трудно. Можно сколько угодно утверждать, что фраза та неловкая и некорректная вырвана из контекста, но факт-то зафиксирован. Вот только возникает вопрос, а кому такой поворот выгоден? Кто дотошно следил за политической деятельностью волгоградки?

И вот злые языки связали появившийся, а, скорее, неожиданно всплывший компромат с именем губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Естественно, это только предположение, построенное на некоей логической цепочке. Губернатор Бочаров — человек с героической биографией, десантник, Герой России за чеченскую кампанию, успешно начавший карьеру и на политическом поприще. Его имя связывают с такими фигурами, как бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, лидер справороссов Сергей Миронов или спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Андрей Бочаров Region_34/facebook.com

Бочаров не так давно сумел переизбраться на второй срок, но его положение считается не слишком устойчивым. Некоторые политологи относят его к числу потенциальных отставников. К тому же он напрочь испортил отношения с местными элитами, к которым принадлежит и экс-мэр Гусева. Да и главные его предвыборные обещания — обеспечить заказами Волгоградский тракторный и некоторые другие предприятия — оказались невыполненными. И более того — предприятия подведены под банкротство. Тракторный вообще собираются сносить, а земли отдать под жилищную застройку.

И в такой ситуации губернатор действительно мог предпринять превентивные меры, направленные против своих соперников и политических оппонентов в области. И если это так, то и Гусева со своей нелепой фразой могла попасть под замес. Вы скажете, что для героя это мелко? Может быть. Но политика, известное дело, вещь грязная, а местами — это та же война, только ведущаяся иными средствами.

Так что, политическая борьба и в нашей провинции бьет ключом. Просто иногда её подоплёка скрыта от чужих глаз. А политикам всех рангов, представляющих разные области и города, следует помнить, что слово не воробей. Тем более, что в нынешний век всевозможных гаджетов каждое слово может очень дорого обойтись.