Губернатор Сипягин — не «паровоз»

Уже известно, что 72 проходивших в Госдуму кандидата добровольно отказались от парламентских мандатов. В их числе в основном главы регионов, представляющие «Единую Россию». Но то, что они играют роль «паровозов», тянущих за собой региональные предвыборные списки партии, изначально не являлось большим секретом. А вот член ЛДПР Владимир Сипягин, сенсационно победивший на выборах в 2018 году во Владимирской области, даже не досидев до конца своего срока, отправляется на ближайшую пятилетку в Госдуму.

Тут трудно не заметить известную закономерность, отслеживая политические и человеческие судьбы тройки незапланированных победителей региональных выборов в 2018-м. Хабаровчанин Сергей Фургал уже больше года находится в «Лефортово» под следствием по причине очень серьёзных обвинений. Сипягин также, как мы видим, покидает губернаторскую резиденцию. Шёл разговор, что компанию ему составит Валентин Коновалов, коммунист, выигравший тогда же выборы в Хакасии. Но он пока, видимо, колеблется, хотя его положение в республике, прямо скажем, незавидное.

Сергей Фургал Сергей Булкин/NEWS.ru

Победа Сипягина тогда была сенсацией вдвойне. Ведь, как неоднократно отмечали, скромный член ЛДПР был зарегистрирован кандидатом в качестве чисто технического соперника тогдашней региональной властительницы Светланы Орловой, занимавшей до своего губернаторства множество различных постов в системе законодательной власти. Включая пост зампреда Совета Федерации.

Но к удивлению всего политического истеблишмента, технический соперник, призванный только оттенять достоинства официального кандидата, завоевал симпатии земляков, которые, как часто бывает, голосовали не столько за него, сколько против прежней администрации. Выборы проходили в два тура, и Сипягин преодолел отметку в 50%.

Орлова, что называется, не пропала. Ей в качестве компенсации нашли место аудитора Счётной палаты РФ. Утверждали, что протекцию ей составила сама Валентина Матвиенко. Примечательно, что даже вождь ЛДПР как-то растерялся и, как показалось, не выказал особой радости по поводу внепланового приобретения партией ещё одной области, где можно было бы продемонстрировать всю эффективность партийных программ. И даже не рискнул прибыть на инаугурацию. Смел Владимир Вольфович всегда только на словах.

Понятно, что область Сипягину осталась очень непростая, богатая историей, но не источниками налоговых поступлений в местный тощий бюджет, Нечерноземье одним словом. А потому фактически первый же смелый поступок нового губернатора вызвал всеобщее одобрение. Резиденцию бывшей главы области Сипягин решил превратить в дом приёмов и сдавать его в аренду, а средства аккумулировать в бюджете. Но дальше о его интересных инициативах ничего слышно не было. И понятно, почему — внеплановые губернаторы не были фаворитами у наших медиа, которые всякое лыко норовили вставить им в строку.

Фатальный удар по реноме Сипягина нанесла пандемия, которая особенно сильно ударила по небогатым регионам. А когда выяснилось, что подхвативший COVID-19 губернатор отправился на лечение в элитную столичную клинику, возмущение земляков легко можно было понять. Оправдываясь, Сипягин завил, что он просто хотел сэкономить койку в областной больнице ради местного пациента. Лучше бы он смолчал.

Владимир Сипягин vladimirsipiagin/vk.com

Так что улетает «сокол Жириновского» в столицу, не отметившись великими свершениями. Была без радости любовь, разлука будет без печали. Но пример Сипягина показал, к чему может привести игра в подставных кандидатов.

Ясно, что теперь единороссы вернут себе область. Предполагается, что врио может стать опять женщина — Ольга Баталина, депутат, активист ОНФ, заместитель министра труда и соцзащиты. И вновь депутат, готовая сдать свой мандат. Но это уже будет её история.