Губернатор Подмосковья объяснил значимость поправки о сроках президента

https://static.news.ru/photo/206e7c14-b521-11ea-afc3-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объяснил значимость поправки в Конституцию об «обнулении» сроков действующего президента. При этом он сравнил главу государства с Атлантом.

Стабильность, социальные гарантии, развитие экономики, ценности семьи — это всё, конечно, важно. Но мне кажется, самое главное — это то, что у нас есть наш президент, наш Атлант, который держит всю систему, — заявил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Воробьёв напомнил, что в каждом городе работает та или иная президентская программа. Она может касаться образования, семьи, благоустройства, сообщает телеканал 360.

Поэтому наш президент имеет возможность дальше быть сильным, дальше избираться, мы можем быть защищены от каких-то непредсказуемых шараханий, событий, и мне кажется — это самое главное, — заметил он.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. В списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но «обнуление» собственных сроков он поддержал.

На днях в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» президент в ответ на вопрос о возможности баллотироваться на второй срок заявил, что пока не принял окончательного решения, но такой возможности не исключает. При этом глава страны отметил важность поправки в Основной закон о его возможности баллотироваться на новый срок, а чиновникам посоветовал работать, а «не рыскать глазами» в поисках преемника, писал NEWS.ru.