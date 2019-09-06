https://static.news.ru/photo/3dcc4c90-d233-11e9-a89b-fa163e074e61_660.jpg Александр Дрозденко Фото: Александр Дрозденко/vk.com

Возглавляющий Ленинградскую область Александр Дрозденко приехал на выборы на Harley-Davidson. Губернатор известен как заядлый мотоциклист.

Дрозденко голосовал по месту прописки в деревне Лупполово Юкковского сельского поселения Всеволожского района. В регионе проходят выборы муниципальных депутатов.

Будем говорить откровенно, муниципальная власть — это власть, которая ближе всего к людям. Это власть, которая каждый день общается с людьми, это власть, которая и работает на территории, где живут люди, и по большому счёту её задача как раз обеспечение основных насущных проблем, — сказал Дрозденко журналистам.

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.

Ранее поступила информация, что в Волгоградской области якобы не работают видеокамеры на всех избирательных участках. После этого глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сделает «доску антипочёта», где будут представлены люди, распространяющие недостоверную информацию о ходе голосования, писал News.ru.